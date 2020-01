Bürgerhaus in Gerderath : „Toilettenproblem“ noch nicht beseitigt

Erkelenz Beim Neujahrsempfang der Ortsgemeinschaft Gerderath forderte Vorsitzender London Abhilfe bis Februar.

In den kommenden Wochen werde es „deutlich verstärkte Aktivitäten“ geben, um den Nutzern des ehemaligen Pfarrzentrums den Gang zum Toilettenwagen vielleicht doch noch zu ersparen. Fauck erläuterte, dass es gewisse Lieferzeiten gebe, die nicht abgeändert werden könnten. „Mehr kann ich nicht tun“, sagte er und verwies in diesem Zusammenhang auf Arbeiten, die im Ort bereits ausgeführt worden seien, etwa der Umbau der Schwimmhalle, das erneuerte Dach am Feuerwehrgerätehaus und die Sanierung der Friedhofshalle. Zudem sei der Kindergarten um eine Gruppe erweitert worden. „Wir kommen im Hochbauamt personell absolut an unsere Grenzen“, bedauerte Fauck. „Die Chance, es zu schaffen, war da. Leider passiert es, dass Termine nicht eingehalten werden können. Wir versuchen jetzt alles für die Karnevalssitzung der Frauengemeinschaft in drei Wochen.“ Peter London machte deutlich, wie unzufrieden die Ortsvereine mit der aktuellen Situation seien. „Unsere Baustelle begleitet uns auch in das neue Jahrzehnt. Heute feiern wir die Bürgerhaus-Erweiterung noch nicht. Wir hatten uns ein schnelleres Ende vorgestellt“, sagte London.