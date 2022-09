Auszeichnung für Theo Schläger : Sechs Jahrzehnte an der Kirchenchorspitze in Katzem-Lövenich

Theo Schläger (r.) wurde von Pfarrer Werner Rombach geehrt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Mit 21 Jahren fing er in den 1960ern an, aktiv ist er bis heute. Theo Schläger hat am Sonntag in Lövenich eine ganz besondere Auszeichnung erhalten.

(RP) Theo Schläger ist in Erkelenz als Dichter, Musiker und Mundart-Botschafter bestens bekannt. Am Sonntag ist er nun vom Diözesan-Cäcilienverband für sage und schreibe 60 Jahre Tätigkeit als Chorleiter in der Kirchenchorgemeinschaft Katzem-Lövenich ausgezeichnet worden. Die Messe der Lövenicher Kirchengemeinde St. Pauli Bekehrung wurde selbstverständlich durch den Chor begleitet, der auch Werke aus der Feder Schlägers präsentierte.

Seit 1962 ist Theo Schläger „unter Vertrag“ mit der Kirchengemeinde. Damals war es noch die eigenständige Pfarrei Lövenich. Im Zuge der Umstrukturierungen und Fusionen kam die Pfarre Katzem dazu. Diese beiden gingen in die Pfarrei St. Maria und Elisabeth auf, derzeit ist es die Gesamtpfarrei Christkönig Erkelenz. Allein diese Auflistung zeigt, wie lange Theo Schläger der Kirchenmusik in seiner Heimat aktiv verbunden ist.

Mit 21 Jahren hat er damals die Chorleitung in Lövenich noch als Student übernommen. Seine Qualifikationen als Chorleiter folgten sehr schnell. Doch viel wichtiger erscheint seine Liebe zur Musik und auch zu seinem Glauben. Unter ihm entstand ein Kinderchor und ein Jugendchor, so dass die Chorgemeinschaft in Lövenich seinerzeit für einen dörflichen Ort eine äußerst beachtliche Größe besaß. Mit ihm wurden viele Projekte gestartet, die Chöre waren stets sehr verbunden mit dem weiteren, gemeindlichen Leben vor Ort.

Theo Schläger besitzt ein sehr großes Herz für die Musik, den Menschen, den Glauben und auch für seine Heimat. Das alles hat er als Chorleiter in diesen Jahrzehnten zu einem Gesamtpaket werden lassen. Und all die Menschen, die unter seiner Leitung gesungen und musiziert haben und es immer noch tun, haben davon profitiert. Die Menschen, die in den Kirchen, aber auch an vielen anderen Orten in den Genuß seines Könnens als Chorleiter und Musikers kamen, ohne Zweifel ebenso.

Kirchlich hat sich in den 60 Jahren viel ereignet, Theo Schläger hat auch die kirchenmusikalischen Möglichkeiten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erkannt und selbst vollzogen. „Beatmessen“ hat er folglich umgesetzt und so den Reichtum der weltlichen Musik für die Kirchenmusik nutzbar gemacht.

Die Ehrenurkunde für dieses seltene Dienstjubiläum, das ihm der Diözesanpräses des Diözesan-Cäcilienverbandes Aachen übergab, Pfarrer Werner Rombach, ehrt aber mehr als nur den Chorleiter Theo Schläger. Denn die allermeisten Stücke, der er mit seinen kirchenmusikalischen Gruppen umsetzt, schreibt und arrangiert er selbst, sehr oft auch mit eigenen Texten. Neben einer Urkunde erhielt Schläger auch einen Gutschein für ein neues Keyboard.

Keiner in der Chorgemeinschaft Katzem-Lövenich hat im Grunde je einen anderen Chorleiter kennengelernt; und einige singen selbst schon fast 50 Jahre „unter ihm“. Seiner Begeisterung für die Musik kann man sich kaum entziehen.

Seine große Liebe zur Mundart, zum Platt, hat Theo Schläger auch als Kirchenmusiker genutzt. Und seine Stücke und Messen auf Platt sind längst nicht nur für einen Karnevalsgottesdienst geeignet.