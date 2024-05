Mitgliederversammlung der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft Theo Görtz zum Ehrenmitglied der EKG ernannt

Der anhaltende Applaus war Görtz gewiss, als Vorsitzender Roland Knippertz ihm die Urkunde überreichte. Görtz‘ Verdienste lesen sich wie eine unendliche Liste: Seit 1981 gehört er der Gesellschaft an, wurde im selben Jahr auch Mitglied der Traditionellen Funkengarde der EKG. Von 1985 bis 2015 war Görtz Archivar der EKG, von 1997 bis 2003 Hoffotograf. Von 1999 bis 2010 kümmerte sich Theo Görtz um die Gestaltung des Sessionsheftes. Von 2010 an bis 2024 führte Görtz als Hofmarschall (und von 1998 an als Prinzenberater) die Tollitäten der EKG durchs Land. Der Prinzengarde gehörte er von 1996 bis 2009 an, seit 1999 ist Görtz Mitglied des Elferrates. Seine ehrenamtliche Arbeit hat ihm viele Auszeichnungen beschert. Unter anderem ist er Träger des EKG-Ordens in Gold mit Brillanten (2024), im Jahr 2021 wurde er mit dem Verdienstorden des NRW-Landtages ausgezeichnet. Auf Ebene des Bundes Deutscher Karneval hat er 2008 den Verdienstorden in Silber erhalten. Auf vielen unterschiedlichen Ebenen hat Görtz für die EKG, deren Tollitäten und auch Mitglieder gearbeitet. Bei der Mitgliederversammlung stand auch Viktoria Müller-Platz im Mittelpunkt: Sie gehört der EKG und der Funkengarde seit 25 Jahren an – sie erhielt den EKG-Ehrenorden in Silber.