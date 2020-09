Shakespeare-Stück in Erkelenz : Die Matrjoschka der Bühnenkunst

Shakespeare-Stück in Erkelenz

Szene aus der modernen Inszenierung des Shakespeare-Stücks „Ein Sommernachtstraum“ in der Stadthalle Erkelenz. Die Schauspieler trugen dabei durchsichtige Masken. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Das Stück im Stück im Stück: Die Burghofbühne Dinslaken war mit ihrer Version von Shakespeares „Sommernachtstraum“ in der Stadthalle zu Gast und hatte gleich noch eine weitere Erzählebene im Gepäck.

Es ist eine der bekanntesten Komödien über die Irrungen und Wirrungen der Liebe – Shakespeares „Sommernachtstraum“ fasziniert und begeistert seit rund 400 Jahren. Die Burghofbühne Dinslaken hat sich einer Neuinterpretation des Stoffes angenommen und läutete mit der Aufführung in der Stadthalle sogleich den Neustart für die Kulturveranstaltungen in ebendieser ein.

Wer das Stück kennt, weiß bereits, wie die verschiedenen Handlungsebenen am Ende zueinanderfinden – zum Einen das höfische Athen, wo die Vorbereitungen für die Hochzeit von Herzog Theseus und Amazonenkönigin Hippolyta auf Hochtouren laufen und das die vier Verliebten Hermia, Helena, Lysander und Demetrius ihr Zuhause nennen; zum Anderen das Athen der Handwerker, die als Amateurtruppe das Stück „Pyramus und Thisbe“ für die Hochzeit proben, sowie der magische Wald der Elfen, der von dem Streit des Königspaars Titania und Oberon erschüttert wird. Nicht zuletzt durch den Elf Puck, die rechte Hand des Elfenkönigs, verschwimmen die Grenzen zwischen den vermeintlich separaten Erzählsträngen immer mehr.

Doch selbst für „Wiederholungstäter“ birgt die Interpretation der Burghofbühne, die erst am 5. September in Dinslaken uraufgeführt wurde, neue Ansätze. Eingebettet sind alle Handlungsebenen in eine zusätzliche Rahmenerzählung von einer modernen Theaterprobe. Es gibt keine opulenten Kostüme – dafür aber wegen der Corona-Pandemie Visiere aus Plastik für die Darsteller, deren Nähe sich auf der Bühne nicht vermeiden lässt. Auch auf einen großen Wink, der einen Szenenwechsel zu verstehen gäbe, wartet das Publikum vergeblich.