Radsportverein Adler lädt ein : Volksradfahren auf der Tenholter Kirmes

Beim offiziellen Start zum Volksradfahren in Tenholt fuhr die 13-jährige Antonia Schiffers auf einem historischen Rad vorneweg... Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Tenholt Nach der Corona-Zwangspause steigt rund um das kommenden Wochenende von Freitag bis Montag, 5. bis 8. August, wieder die Tenholter Kirmes, zu der der Radsportverein Adler Tenholt 1903 herzlich einlädt.

Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr mit der Cantus-Mitsingparty, moderiert von Christian Castro, anschließend liegt DJ Stephan auf. Am Samstag findet um 17 Uhr ein Gottesdienst statt, der von der Chorgemeinschaft Tenholt-Granterath-Hetzerath begleitet wird und in dessen Zuge auch die Gefallenenehrung mit Trompetenständchen sowie die Fahrradsegnung auf dem Plan stehen. Abends sorgt die Partyband Merylin für Stimmung und Musik im kleinen Festzelt und im Biergarten.