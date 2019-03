Friedlicher Sternmarsch in Erkelenz: Protest gegen das Sterben der Dörfer

Der Sternmarsch nach Keyenberg am Samstagnachmittag war ein Schulterschluss zwischen Jung und Alt. Die Teilnehmer der Demonstration forderten unter anderem, die Vernichtung der Natur und die Umsiedlungen, verursacht durch die Kohleförderung, zu beenden.

Ob es nun 1900 Teilnehmer waren, die nach Angaben der Polizei am Sternmarsch nach Keyenberg mitmachten, oder ob es über 3000 waren, wie die Veranstalter von „Alle Dörfer bleiben“ und „Das gelbe Band“ mit Zählgeräten erfasst hatten, war für Christopher Laumanns nicht entscheidend. „Wir haben friedlich, bunt, laut und einfallsreich auf unser Anliegen aufmerksam gemacht“, sagte der junge Mann, der für die Organisatoren in der Pressestelle arbeitet. Vor allem zeigte dieser Sternmarsch nach Keyenberg nach Ansicht der Veranstalter die Solidarität derer, die im Rheinland für den Ausstieg aus der Braunkohle sindfür den Erhalt der Dörfer im Erkelenzer Osten und für den Erhalt des Hambacher Forstes. Bei dem Sternmarsch hatten sich Demonstrationzüge friedlich und geordnet aus Hochneukirch, Wanlo, Mönchengladbach, Erkelenz, Kaulhausen, Berverath, Kuckum, Immerath, Holzweiler und sogar aus dem Bereich Hambach zu Fuß und per Fahrrad auf den Weg gemacht.

„Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen“, rief Sabine Hollax aus Holzweiler als Moderatorin der Abschlussveranstaltung. Es heiße nicht Hambacher Forst oder Dörfer bleiben, sondern Dörfer und Hambacher Forst bleiben. Von der Bühne aus, die auf der Landstraße 277 zwischen Wanlo und Immerath am Ortsrand von Keyenberg aufgestellt worden war, begrüßte sie die Menschen, die aus Nah und Fern, aus den vom Abbau bedrohten oder am geplanten Tagebaurand liegenden Dörfern, aber auch aus der gesamten Republik in die unmittelbare Nähe des Tagebaus Garzweiler II gekommen waren. Besonders gefeiert wurden in Keyenberg die Demonstranten aus Pödelwitz, die ebenfalls um den Erhalt ihres Dorfes kämpfen, das dem Tagebau Schleenhain bei Leipzig weichen soll. Es lohne sich zu kämpfen. Das Beispiel Hambach habe es gezeigt, meinte Hollax. „Warum soll das Wunder nicht noch einmal geschehen?“