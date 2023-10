Glasfaser-Ausbau in Erkelenz Teil der Goswinstraße wird für eine Woche gesperrt

Erkelenz · Die Goswinstraße ist eine der meistbefahrenen Straßen in Erkelenz – in der kommenden Woche wird der Verkehr umgeleitet. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

31.10.2023, 17:03 Uhr

Ab Montag wird auf der Goswinstraße Glasfaser verlegt. Foto: dpa/Sina Schuldt

In der kommenden Woche ist mit größeren Einschränkungen im Erkelenzer Straßenverkehr zu rechnen: Die Goswinstraße wird ab Montag, 6. November, auf dem Teilstück zwischen der Aachener Straße und dem Schneller für etwa eine Woche gesperrt. Grund dafür ist der Ausbau des Glasfasernetzes, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Für den Verkehr, der aus der Antwerpener Straße und der Aachener Straße kommt, wird eine Umleitung über die Aachener Straße, die Wilhelmstraße und den Schneller ausgeschildert. Für den Verkehr, der von der Goswinstraße kommt, wird derweil eine Umleitung über die Tenholter Straße, die Gewerbestraße Süd und die Aachener Straße ausgeschildert. Von der Flachsbleiche in Richtung Goswinstraße kommend besteht keine Wendemöglichkeit. Die verkehrlichen Einschränkungen dauern voraussichtlich bis zum 10. November. Anwohner können ihre Grundstücke zu Fuß erreichen.

(RP)