Discounter in Erkelenz Neuer Tedi eröffnet an der Kölner Straße

In der Erkelenzer Innenstadt ist derzeit einiges in Bewegung. Neben mehreren Großbaustellen hatte die Stadt zum Jahreswechsel auch Kostenpflichtiger Inhalt einige neue Leerstände zu beklagen – prominentestes Beispiel war zuletzt der „Kulinarische Treff“, wo seit Januar sowohl die Bäckerei Büsch als auch der Metzger Esser ihre Geschäfte geschlossen haben. Auf dem südlichen Teil der Kölner Straße gibt es nun aber gute Nachrichten: Am Mittwoch, 8. Februar, eröffnet Tedi schräg gegenüber der Post eine neue Filiale. In Haus Nummer 36 will das Unternehmen, das sich selber „Non-Food-Händler“ nennt, auf 540 Quadratmetern Haushaltswaren und weitere Produkte anbieten. „Egal, ob Dekoration, Haushalt, Schreibwaren oder Bastelartikel – hier findet man alles unter einem Dach“, teilt Tedi mit.