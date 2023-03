Abends im Ersten „Tatort“ aus Keyenberg läuft am Sonntag

Erkelenz · Am Sonntagabend zeigt das Erste mit „Abbruchkante“ einen Köln-„Tatort“, der unter anderem am Tagebau Garzweiler, genauer in Keyenberg, gedreht wurde.

23.03.2023, 05:10 Uhr

Die TV-Kommissare Max Ballauf (l.) und Freddy Schenk ermitteln an diesen Sonntag um 20.15 Uhr im „Tatort: Abbruchkante“ im Ersten. Foto: WDR/Bavaria Fiction, Martin Valentin Menke

Ob Umsiedlung, Protest oder die Räumung Lützeraths: Die Situation rund um den Tagebau Garzweiler war in diesem Jahr schon regelmäßig Thema im Fernsehen. Jetzt widmet sich zur besten Sendezeit auch der neue „Tatort“ dem Thema. Der ARD-Film war im vergangenen Jahr unter anderem in Keyenberg gedreht worden.