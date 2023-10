Frau in Erkelenz bestohlen Taschendieb schlägt bei Netto zu

(RP) Eine 76 Jahre alte Erkelenzerin ist am Dienstag zwischen 11.30 und 12 Uhr im Netto-Markt an der Atelierstraße Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, sprach ein unbekannter Mann die Frau beim Einkaufen an. Dieser verwickelte sie in ein Gespräch und touchierte sie zudem augenscheinlich versehentlich mit seinem Einkaufswagen. Kurz darauf musste sie feststellen, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte. Ob der Mann das Geld gestohlen hat, konnte die Erkelenzerin nicht sicher sagen. Der Unbekannte war etwa 40 jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er wirkte osteuropäisch, war ganz schwarz gekleidet und hatte kurze Haare. Er hatte eine gepflegte Erscheinung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02452 9200 zu melden.