One Billion Rising Erkelenzer Tanzaktion gegen Gewalt an Frauen

Ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen – das ist das Ziel des weltweiten Aktionstages „One Billion Rising“. An verschiedensten Orten auf dem ganzen Planeten fanden dazu in dieser Woche zahlreiche Aktionen statt. In Erkelenz war es am Dienstag um 16 Uhr so weit: Musik ertönte auf dem Marktplatz und von allen Seiten strömten Tanzende auf den Platz. Als das Lied von One Billion Rising erklang, tanzten etwa 30 Menschen zu der Hymne. Begleitet wurden sie rythmisch von Trommlern, so dass auch die Zuschauenden des kleinen Flashmobs schnell in Bewegung kamen.