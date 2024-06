Tag der Archäologie Ein Ausflug in die Geschichte der Region

Bis Anfang des nächsten Jahres, so schätzt er, werden sich die Archäologen im Tagebauvorfeld tummeln können. Schuler ist nicht allein an diesem Tag an der Ausgrabungsstätte. Beim Tag der Archäologie, zu dem das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege einlädt, hat die Außenstelle Titz allen Interessierten einen Ausflug an den Tagebaurand und zugleich einen Ausflug in die Geschichte der Region ermöglicht. Viele Menschen nutzen die Gelegenheit und schauen Schuler und dem Ausgrabungsteam über die Schulter. „Wir befinden uns im Bereich einer Villa Rustica“, berichtet Schuler, dieses Mal in einem relativen kleinen römischen Landgut mit einer Größe von knapp einem Hektar. Ein Teil der vormals von einem Graben umgebenen Anlage ist bereits vor Jahrzehnten beim Straßenbau vernichtet worden. Von einem Steinbau ist weniger vorhanden als von den sechs Wirtschaftsgebäuden und den sechs Brunnen, die zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert angelegt worden waren. Der Fachmann erkennt die farblichen Veränderungen im Boden und kann daraus schließen, wo es Brunnen gab und wie die mächtigen Pfähle der Holzbauten in den Boden gerammt wurden.