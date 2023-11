Unterstützung gesucht Erkelenzer Tafel schnürt wieder Weihnachtspakete

Der Andrang bei der Erkelenzer Tafel ist in den vergangenen Jahren so groß wie nie. Zweimal pro Woche bilden sich an der Krefelder Straße mittlerweile lange Schlagen von Menschen, die auf kostenlose Lebensmittel angewiesen sind. In der Weihnachtszeit ist für die Mitarbeiter der Tafel immer besonders viel los: Schon seit 2005 packen sie dann Weihnachtspakete – alleine knapp 900 Stück waren es im vergangenen Dezember.