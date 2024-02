Nach Schöffenessen Erkelenzer Tafel freut sich über 8000 Euro

In Erkelenz ist es schon lange üblich, dass aus Anlass des traditionell zum Jahresende stattfindenden Schöffenessens einige Institutionen Geld für einen wohltätigen Zweck spenden, anstatt wie früher Präsente für die Gäste bereitzustellen. Das war auch im vergangenen Dezember wieder der Fall: Die Kreissparkasse Heinsberg, die Volksbanken Mönchengladbach und Heinsberg sowie die NEW gaben auch 2023 jeweils 1500 Euro. Zusätzlich ging ein Sparschwein durch die Reihen, in dem sich am Ende des Abends 1446 Euro befanden. Mit den insgesamt 7446 Euro wurde erneut die Erkelenzer Tafel bedacht. Bei der offiziellen Spendenübergabe verkündete Thomas Giessing, Vorsitzender der Kreissparkasse Heinsberg, spontan, auf 8000 Euro aufzurunden.