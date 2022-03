Volksbank in Erkelenz : Täter flüchten nach Automatensprengung

Erkelenz In der Nacht zu Donnerstag ist in Erkelenz ein Volksbank-Automat gesprengt worden. Die Polizei stoppte das Fluchtfahrzeug zwar, doch von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten am Karolingerring in Erkelenz gesprengt. Das berichtet die Polizei. Demnach hörten Anwohner gegen 1.45 Uhr mehrere Explosionen an dem freistehenden Volksbank-Geldautomaten.