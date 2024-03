Supertramp-Revival in Erkelenz Ein Septett mit mächtig viel Spiellaune

Mit „School“ und „Breakfast in America“startete das Septett gleich mit zwei absoluten Klassikern. Den vierten Song, „Hide in your shell“, widmete Dücker ausdrücklich den im Publikum weilenden Mitgliedern der hiesigen Band beets ’n’ berries, denen Dücker sehr freundschaftlich verbunden ist. Bei „Babaji“ setzte sich Multiinstrumentalist Marcus Schinkel kurz darauf an den Flügel und verband äußerst gekonnt den Supertramp-Sound mit Beethoven-Motiven – Schinkel kommt schließlich auch aus Bonn, der Geburtsstadt Beethovens. Später spielte Schinkel auch noch auf einem ungewöhnlichen Instru­ment, einer Keytar. Das ist ein Umhängekeyboard, das von seiner Form aber eben auch eine Gitarre erinnert – die Bezeichnung ist also ein Kofferwort.