Aus der Bürgerschaft Erkelenz sucht Kandidaten für Heimatpreis

Jeder hat das Recht, einen potenziellen Preisträger vorzuschlagen. Ausnahme: politische Parteien und Organisationen. Vorschläge müssen schriftlich per Post an die Stadtverwaltung Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz oder E-Mail an info@erkelenz.de eingereicht werden. Enthalten sein müssen Name und Anschrift des Vorgeschlagenen, Begründung und Name und Anschrift des Vorschlagenden. Einsendeschluss ist der 20. Mai.