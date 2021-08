Für neues Leitbild : Erkelenz sucht Bürger für Digitalbeirat

Erkelenz Einige Rathaus-Leistungen sind bereits online verfügbar – doch auch Erkelenz muss beim Thema Digitalisierung schneller werden. Ein neues Gremium soll ein Leitbild entwickeln. Gesucht werden fünf Bürger.

Urkunden-Beantragung, Gewerbeanmeldung, Hundeanmeldung – immer mehr Amtsangelegenheiten können Erkelenzer Bürger bereits über das Internet erledigen, viele weitere Prozesse sollen in den kommenden Jahren folgen. Doch in welche Richtung soll sich die Stadt in Sachen Digitalisierung nach Meinung der Bürger entwickeln? Um das herauszufinden, wird die Stadt in wenigen Wochen einen Digitalbeirat gründen – Bürgerinnen und Bürger können sich bis zum 30. September für eine ehrenamtliche Mitarbeit bewerben.