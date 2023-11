Überraschung in Erkelenz Stunk kehrt zurück auf die Bühne

22 dieser Lieder haben die Stunker ausgewählt, vier neue Songs ergänzt und so einen kompletten Konzertabend zusammengestellt. Das Prinzip ist so einfach wie mitreißend: Bekannte Pop-Songs bekommen einen neuen Text zu Themen aus dem Erkelenzer Land. So wird aus Frank Sinatras „New York, New York“ passend zu den neuen Dörfern im Erkelenzer Land „York (neu), York (neu)“, Tina Turners „Simply the Best“ besingt als „Das stinkt wie die Pest“ die Güllefuhren auf den örtlichen Feldern und Chuck Berry Highway-Hymne „Route 66“ feiert auf einmal die „B57“.