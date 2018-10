Erkelenz: STUNK erscheint als Buch

In und um Erkelenz steht der Name „STUNK“ für gute Unterhaltung: Seit 2012 bringen die Erkelenzer Stunker jährlich alternativen Karneval auf die Bühne der Stadthalle. Nun stoßen die schrägen Texte aus Erkelenz bundesweit auf Resonanz: Der renommierte Deutsche Theaterverlag hat die schönsten Sketche aus sieben Jahren STUNK veröffentlicht.

„Alltäglicher Wahnsinn“ heißt die Sammlung aus STUNK-Texten, die der Verlag aus Baden-Württemberg neu in sein Programm aufgenommen hat. „Das ist eine tolle Anerkennung für unsere Arbeit“, freut sich STUNK-Präsident Wolfgang Klein. Angetan war der Verlag von den pointierten Texten und der guten Spielbarkeit der Sketche für Theaterensembles. In Abstimmung mit dem STUNK-Team wurden die Texte vor der Veröffentlichung noch angepasst, um auch über die Erkelenzer Region hinaus verständlich zu sein.

Insgesamt acht STUNK-Texte bilden den Sammelband. Darin geht es um moderne Supermärkte und „Smart Homes“ voller kluger Haushaltsgeräte ebenso wie um Politiker im Wahlkampf, die sich selbst zum Frühstück einladen, oder um Helikopter-Eltern, die im wörtlichen Sinne in die Luft gehen. „Von Anfang an werden bei STUNK alle Texte selbst geschrieben – externe Autoren gab es bei uns noch nie“, sagt Wolfgang Klein. Geschrieben wurden die Texte von Klein, den Ensemble-Mitgliedern Peter Müller und Christoph Dohmen-Funke sowie den STUNK-Produzenten Raphael Meyersieck und Dominik Mercks.

„STUNK-Texte sind Team-Arbeit“, so Klein, „erst wandern sie in unserem Textteam hin und her, danach werden alle Texte nochmal mit dem Ensemble diskutiert.“ Umso größer ist die Freude im STUNK-Team über die bundesweite Veröffentlichung. Parallel laufen die Vorbereitungen für STUNK 2019. „Von den veröffentlichten Texten wird es da keinen zu sehen geben“, sagt Raphael Meyersieck, „denn für 2019 entstehen wieder neue Texte“. Diesmal nehmen sich die Stunker unter anderem das Thema Heimat, den Fitnesswahn und die Datenschutz-Problematik vor. Der Vorverkauf für die Shows am 26. Januar, 1. und 2. Februar läuft; Karten (19,50 Euro) gibt es unter www.stunk-erkelenz.de.