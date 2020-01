Erkelenzer Streetworker stellt bei Jugendlichen fest: : Mehr Drogenkonsum in der Öffentlichkeit

Erkelenz Jugendliche konsumieren sogenannte weiche Drogen immer öfter in der Öffentlichkeit. Das stellte der Erkelenzer Streetworker Andreas Priesterath 2019 fest. Sachbeschädigungen am Schulring waren ebenfalls ein Problem.

Vor allem freitags ist Andreas Priesterath in Erkelenz unterwegs. Meist zwischen 20 Uhr und 1 Uhr in der Nacht. Das sei ein besonders sinnvoller und geeigneter Zeitraum für die aufsuchende Arbeit, um in Kontakt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu kommen. Priesterath trifft dann auf einen sehr durchmischten Personenkreis, in dem inzwischen nicht mehr wie früher Spätaussiedler dominieren. „Relevant für 2019 war“, berichtet der Streetworker von einer Veränderung der Gruppenstrukturen, „dass auch vermehrt junge Asylsuchende an informellen Treffs angetroffen wurden.“ Sie hätten sich dabei „recht unproblematisch“ integriert, „was sehr positiv hervorgehoben werden muss“.

Kontaktmöglichkeiten Priesterath hat sein Büro mit PC und Internetanschluss am Johannismarkt 19. Am besten erreichbar ist er auf seinem Diensthandy (0179 2350180) von Montag bis Donnerstag, 13 bis 22 Uhr, sowie am Freitag ab 16 Uhr. Er kann auch unkompliziert auf der Straße angesprochen oder im Büro besucht werden. Ab den frühen Abendstunden ist der Streetworker in der Regel in Erkelenz zu Fuß unterwegs.

Ansprechpartner Andreas Priesterath ist für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Erkelenz in allen Lebenslagen da, ist Vermittler zu anderen (sozialen) Einrichtungen und Unterstützer beim Übergang von Schule zu Beruf.

Negativ hingegen beschreibt Andreas Priesterath im aktuellen Schöffenbericht der Stadt Erkelenz, dass nicht nur der Drogenkonsum in der Öffentlichkeit zunimmt, sondern auch Sachbeschädigungen. Zudem sind mehr alkoholisierte junge Frauen unterwegs. Auf letztgenannte Problematik hatte der Streetworker bereits in den Vorjahren immer wieder hingewiesen. Für 2019 hält er dazu noch einmal fest: „Der Anstieg der Alkohol konsumierenden jungen Menschen – und hier der minderjährigen weiblichen Jugendlichen – setzt sich weiter fort.“ Diese Beobachtung gehe mit der Entwicklung einher, „dass sich immer mehr junge Menschen – losgelöst von ihrer Nationalität – einer sozialen Kontrolle innerhalb bestehender öffentlicher Räume entziehen und sich gezielt an informellen Treffpunkten in der Öffentlichkeit aufhalten“. Ihm als Streetworker kommt somit die wichtige Aufgabe zu, an einer Trendumkehr zu arbeiten. Chancen dazu sieht Priesterath. Er werde in seiner Funktion als Erwachsener „am ehesten geduldet und akzeptiert“. Das eröffne „die Möglichkeit, auf das Verhalten und die Dynamiken der Zielgruppe einzugehen“.