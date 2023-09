Im Erkelenzer Norden Straßen und Wege im Umsiedlungsort werden fertig gebaut

(RP) Am Umsiedlungsstandort im Erkelenzer Norden werden in den kommenden Monaten umfangreiche Arbeiten an Straßen und Gehwegen stattfinden. Wie RWE (als Tagebaubetreiber auch für die Finanzierung der Umsiedlung verantwortlich) mitteilt, werden die Unternehmen Frauenrath und Dohmen in den kommenden Tagen mit dem Endausbau beginnen. Durch die Belastungen des vielen Baustellenverkehrs waren die Wege in den ersten Jahren nur provisorisch gebaut worden.