Finanzamt Erkelenz Steuererklärungen werden ab jetzt bearbeitet

Die Bürger profitieren dabei von steuerlichen Anpassungen. So steigt der Grundfreibetrag um 561 Euro auf 10.908 Euro pro Person. Bis zu diesem Betrag bleibt das Einkommen steuerfrei. Der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines Kindes steigt in diesem Jahr auf 4476 Euro für jedes Elternteil, also auf 8952 Euro bei einer Zusammenveranlagung. Wichtig: Um diese steuerlichen Begünstigungen zu erhalten, ist die persönliche Identifikationsnummer des Kindes erstmalig zwingend auf der Anlage Kind anzugeben. Alleinerziehenden wird außerhalb des Familienleistungsausgleichs ein Entlastungsbetrag gewährt. Dieser erhöht sich um 252 Euro auf 4260 Euro pro Jahr. Die Erhöhung gilt für das erste Kind. Auch der Ausbildungsfreibetrag wird künftig von 924 Euro auf 1200 Euro pro Jahr angehoben. Dieser kann geltend gemacht werden, wenn der Nachwuchs zwischen 18 und 25 Jahren alt ist, sich noch in der Schul- oder Berufsausbildung befindet und nicht mehr zu Hause wohnt.