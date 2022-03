Wegen russischer Herkunft : Sternekoch Alexander Wulf erhält Hassbotschaften

Alexander Wulf erhält derzeit Hassbotschaften. Foto: David Wilms

Erkelenz Der in Russland geborene frisch prämierte Sternekoch aus Erkelenz kann sich über die Auszeichnung kaum freuen. Wegen seiner Herkunft erhält er derzeit Hassbotschaften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(cpas) Obwohl er am Mittwoch mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, ist dem Erkelenzer Starkoch Alexander Wulf derzeit nicht zum Feiern zumute. Er sei zwar „happy“ über die Auszeichnung, sagte der in Russland geborene Wulf unserer Redaktion, allerdings denke er ständig über die Situation in der Ukraine nach, stehe auch im ständigen Austausch mit ukrainischen Köchen.

Wulf sieht sich derzeit wegen seiner russischen Herkunft mit heftigen Anfeindungen konfrontiert, wie er dem „Stern“ sagte. „Ich erhalte schreckliche E-Mails. Dass das ,Blut von ukrainischen Kindern an meinen Händen‘ klebe, dass ich ,ein Kriegstreiber‘ wäre. Meine Tochter wurde aus der Klasse geholt und gefragt, wie wir zu Putin stehen. In meinem Sohn brodelt es, er zeigt keine Tränen, aber ich merke seine Anspannung.“ Auch seien in Wulfs Restaurant Troyka in Immerath auffällig viele Buchungen storniert worden. Wulf hatte sich in den vergangenen Tagen bereits klar positioniert. „Was in der Ukraine passiert, ist mit nichts in der Welt zu rechtfertigen. Der Angriffskrieg von der russischen Regierung auf die Ukraine ist ein Völkermord und wird von uns aufs schärfste verurteilt“, teilte das Troyka-Team mit.