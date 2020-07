CDU-Bürgermeisterkandidat in Erkelenz : „Ich glaube, es ist ein traumhafter Job“

Stephan Muckel ist der Bürgermeisterkandidat der CDU in Erkelenz. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenz Stephan Muckel ist der CDU-Bürgermeisterkandidat in Erkelenz. Der Beigeordnete der Gemeinde Titz hat lange über seine Kandidatur nachgedacht. Offiziell nominiert wurde er in diesem Frühjahr.

Mehr als zwei Jahre ist es nun her, als die Erkelenzer CDU damit begann, sich Gedanken darüber zu machen, wer der neue Bürgermeisterkandidat werden soll. Klar war, dass Amtsinhaber Peter Jansen nach drei Amtszeiten sind mehr zur Verfügung stehen würde. Längst steht fest: Die Christdemokraten schicken den 39-jährigen Stephan Muckel, Beigeordneter der Gemeinde Titz, ins Rennen.

„Ich erinnere mich noch eine Mallorca-Reise im Jahr 2018, bei der ich mir die Frage gestellt habe, wen ich mir als Bürgermeister vorstellen kann. Herauskristallisiert haben sich dann letztlich vier Kandidaten, die sich in einer Findungskommission vorgestellt haben“, erzählt Muckel. Auch der Stadtverbandsvorstand beschäftigte sich mit den Kandidaten, bis Muckel schließlich im Frühjahr 2019 von seiner Partei nominiert wurde. Rund ein Jahr später wurde der Erkelenzer ordentlich und damit offiziell als Bürgermeisterkandidat der CDU für Erkelenz aufgestellt.

Info Das ist Stephan Muckel Geboren am 5. November 1980 in Mönchengladbach. Verheiratet seit 2014 mit Kristina Muckel, beide sind Eltern einer Tochter. Erstmals in den Rat gewählt wurde Muckel 2004, heute ist er Fraktionsgeschäftsführer. Privat ist er unter anderem mit Joggen, Triathlon, Reisen und Karneval beschäftigt. Er ist Mitglied mehrerer Erkelenzer Vereine.

„Ich sehe ja bereits während meiner Arbeit bei der Gemeinde Titz, was es bedeutet, Bürgermeister zu sein“, so Muckel, der im Titzer Rathaus übrigens der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters Jürgen Frantzen ist. „Ich glaube aber, dass es ein traumhafter Job ist“, mutmaßt Stephan Muckel und schiebt hinterher: „Sicherlich muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob man das alles bedienen kann, was in diesem Amt gefordert ist.“

Muckel ist am 5. November 1980 in Mönchengladbach geboren und in Erkelenz aufgewachsen. Als Kind besuchte er die katholische Kindertagesstätte St. Lambertus, danach die Luise-Hensel-Schule. Am Cusanus-Gymnasium machte er schließlich sein Abitur. Von 2000 bis 2007 studierte er an der RWTH Aachen Wirtschaftsgeographie, Geographie und Volkswirtschaftslehre. Im Anschluss war Muckel wissenschaftlicher Mitarbeiter des damaligen Kreis Heinsberger Bundestagsmitglieds Leo Dautzenberg, ehe er zurückkehrte an die RWTH, um dort als Referent für das Umwelt- und Werkstoff-Forum zu arbeiten. Im Jahr 2011 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin (Lehrstuhl für Innovationsmanagement). Es folgten Tätigkeiten an der Kölner Uni und erneut in Aachen, ehe Muckel seit 2016 Beigeordneter der Gemeinde Titz wurde.