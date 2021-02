Buchungspanne für Corona-Impfstoff : Seniorin erhält Impftermin in der falschen Stadt

Seit dem vergangenen Montag wird auch in Erkrath-Hochdahl geimpft. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Erkelenz/Ratingen Eine 81-Jährige aus Ratingen West bekam nach langem Hin und Her zwei Impftermine. Doch man hatte sich vertan: Sie sollte in Erkelenz geimpft werden und nicht in Erkrath. Der Seniorenrat half der Frau, die schlaflose Nächte hatte.

Es läuft längst nicht alles glatt, wenn es um die Vergabe von Impfterminen gibt. Zahlreiche Senioren haben bereits berichtet, wie mühsam es ist, Termine zu bekommen. Ein Fall aus Ratingen ist besonders kurios.

Eine 81-Jährige Frau hatte wie viele andere auch Probleme, die Hotline zu erreichen, die dann unter der Vielzahl an Anrufen zusammengebrochen war. Als der größte Ansturm vorbei war, bekam die Seniorin ihre beiden Impftermine: Erstimpfung am 7. April, Zweitimpfung drei Wochen später am 28. April. Die Erleichterung über die feststehenden Termine ließ sie auch die mehr als zweimonatige Wartezeit verschmerzen.