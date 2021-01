Kostenpflichtiger Inhalt: Dafür joggt sogar der Bürgermeister : Erkelenz startet mit Film ins neue Jahr

Stephan Muckel und Kameramann Felix Bitter joggen am Backes in Golkrath vorbei. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Neues Jahr, neue Stadtmarke, neues Personal: In der Stadt soll 2021 viel frischer Wind wehen. In einem 21-minütigen Video zeigt der joggende Bürgermeister Muckel, was in diesem Jahr wichtig wird.