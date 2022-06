In der Erkelenzer Innenstadt : Start frei für den Citylauf

Erkelenz Am Sonntag wird die Erkelenzer Innenstadt wieder voll. Los geht es um 13 Uhr. Beim Citylauf 2019 waren knapp 1800 Läuferinnen und Läufer am Start.

(RP) Am kommenden Wochenende wird es in der Erkelenzer Innenstadt wieder voll. Gewissermaßen als kleine Einstimmung auf den Lambertusmarkt kommen am Sonntag kleine und große, schnelle und langsamere Läuferinnen und Läufer zur 23. Auflage des NEW-Citylaufs zusammen. Insgesamt 13 verschiedene Läufe für alle Altersgruppen stehen auf dem Plan. Vor der Corona-Pause nahmen an der Veranstaltung zuletzt insgesamt 1778 Sportler teil.