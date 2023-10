Konzert in Erkelenz Standing-Ovations für britische Folk-Band

Der Funke war sofort übergesprungen, als die britische Gerry Colvin Band am Samstag, 28. Oktober, zum Refrain des Songs „One More Day“ ansetzte und somit das „Acoustic Night Konzert“ eröffnete. Direkt stimmte das Publikum mit ein und konnte sich auf einen abwechslungsreichen Abend in der Leonhardskapelle freuen. So variierte der Sänger der gleichnamigen Band Gerry Colvin zwischen stimmungsvollen Songs wie „Johnny Cash´s Shirt“ und tiefgründigen Liedern wie „Tunnel to the Moon“, was die zahllosen Sklavenarbeiter, die während des Zweiten Weltkrieges im KZ Mittelbau-Dora deutsche Raketen konstruierten, behandelt. Außerdem beschrieb das Urgestein der britischen Skiffle- und Folkpop-Szene seine jugendliche Faszination für die Landung der ersten Menschen auf dem Mond.