Neue Informationstafeln am Radweg bei Erkelenz : Stahlstelen erzählen vom „Grünen Band“ am Tagebau

Erkelenz Zweckverband macht „Grünes Band“ bei Holzweiler und Jackerath sichtbar. Neue Stahlstelen am Tagebau Garzweiler installiert.

Zwei Stahlstelen mit Informationstafeln markieren einen weiteren Teilabschnitt des Wegs entlang des „Grünen Bandes“, das in Zukunft einmal den Tagebau Garzweiler umfassen soll. Der erste Teilabschnitt war im Mai in Jüchen eröffnet worden, nun wurden zwei Stelen an der Landstraße 19 n – am Fahrradweg bei Jackerath und bei Holzweiler – aufgestellt.