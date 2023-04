Auch in Erkelenz Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut

Menschen mit geringem Einkommen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur stehen aufgrund der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel vor finanziellen Herausforderungen. Um den Betrieb von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur aufrechtzuerhalten und an die erhöhte Nachfrage anzupassen, erhalten alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen, so auch die Stadt Erkelenz, Unterstützungsleistungen.