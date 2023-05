Städtischer Musikverein Erkelenz Musikalisch „in 80 Tagen um die Welt“

Allein wird das rund 50-köpfige symphonische Blasorchester des Städtischen Musikvereins Erkelenz sein Frühjahrskonzert auch dieses Jahr nicht gestalten. Die von Thomas Lindt geleitete „Mini-Band“ spielt in neuer Zusammensetzung und die von Jörg Wilms dirigierte „Junior-Band“ tritt mit eigenen Stücken auf. Beide Ensembles zeigen, was die Nachwuchsarbeit des Vereins leisten kann. Das Konzert des Städtischen Musikvereins Erkelenz am Samstag, 13. Mai, beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle am Franziskanerplatz. Einlass ist um 19 Uhr. Karten kosten für Erwachsene im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 14 Euro, für Studierende und Schüler ab 11 Jahren 6 Euro beziehungsweise 8 Euro. Verkaufsstellen sind die Buchhandlungen Viehausen (Kölner Straße) und Wild (Aachener Straße) in Erkelenz. Auch Kinder bis zehn Jahre benötigen Einlasskarten, jedoch gilt für sie eine Neuerung. Frauke Wilms, Geschäftsführerin des Musikvereins, erklärt: „Wir möchten vermehrt junge Menschen an die Musik und das Erlebnis heranführen, das ein Konzertbesuch bieten kann. Deshalb haben wir unsere Preisgestaltung umgestaltet und bieten jetzt kostenlose Karten für Kinder bis zehn Jahre an.“