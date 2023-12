In Erkelenz Städtischer Musikverein mit zwei Adventskonzerten

Das traditionelle Adventskonzert des Städtischen Musikvereins bietet am Samstag, 9. Dezember, ein Programm, das weihnachtliche Melodien mit zeitgenössischen Kompositionen verknüpft. Unter dem Dirigat von Thomas Lindt werden bekannte Stücke wie der „Canterbury Choral“ und das „Holly Jolly Christmas Medley“ zu hören sein und ebenfalls moderne Werke wie „Baba Yetu“ von Christopher Tin (2005) und „Christmas Eve/Sarajevo 12/24“ von Paul O’Neill (1995). Das rund 50-köpfige symphonische Blasorchester des Städtischen Musikvereins hat in den vergangenen Wochen nicht nur elf Martinszüge in Erkelenz mitgestaltet, sondern sich auch in vielen Proben intensiv auf den letzten großen Konzerttermin das Jahres vorbereitet.