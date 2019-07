Erkelenz startet Sanierungsplanung : Bahnbrücken: sanieren oder sperren?

Die Stadt Erkelenz muss dringend zwei Bahnbrücken an der Strecke Aachen-Mönchengladbach sanieren. Dazu gehört das Bauwerk in Tenholt. Foto: Speen

Erkelenz muss im nächsten Jahr zwei Bahnbrücken sanieren. Die Deutsche Bahn gibt dafür ein enges Zeit­fenster vor. Sollte die Maßnahme dann nicht umgesetzt werden, droht laut Stadt eine länger­fristige Sperrung der Brücken.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Die Bahnbrücken „Zum Wahnenbusch“ und „Kreuzherrenpfad“ in Erkelenz müssen dringend saniert werden. Untersuchungen haben das im vergangenen Jahr ergeben, teilte die Stadt Erkelenz dem Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit. Ohne Gegenstimme beauftragte dieser daraufhin die Stadtverwaltung, die Sanierung voranzutreiben.

Nach ersten Schätzungen eines Sachverständigen belaufen sich die Kosten für die Sanierung der Tenholter Brücke „Zum Wahnenbusch“ je nach Variante auf rund 190.000 Euro und für die Bellinghovener Brücke am „Kreuzherrenpfad“ auf rund 100.000 Euro. Hinzu kommen für beide Brückenbauwerke derzeit noch nicht konkret zu beziffernde Kosten für die Beauftragung eines Bauüberwachers der Deutschen Bahn sowie für die Erstellung der Statik für das Eisenbahnbundesamt, teilte die Stadt Erkelenz der Politik mit.

Die Oberflächen von zwei weiteren Brücken will die Stadt Erkelenz über ihr Wirtschaftswegeprogramm sanieren. Der Bauausschuss stimmte zu, die beiden landwirtschaftlich genutzten Autobahnbrücken zwischen Houverath und Hetzerath sowie zwischen Matzerath und Hetzerath noch in diesem Jahr zu erneuern. Dafür sowie für die Sanierung eines Feldweges nördlich von Hoven wurden 85.000 Euro bereitgestellt.

Um die Maßnahmen durchzuführen, sind Sperrzeiten der Bahnstrecke von Aachen nach Mönchengladbach zu beachten. Die Deutsche Bahn stellt der Stadt Erkelenz aufgrund eigener Bautätigkeiten ein Zeitfenster vom 17. August bis 9. Oktober 2020 zur Verfügung, hieß es im Bauausschuss. Dieser Zeitraum sei zwingend zu nutzen, weil Sperrzeiten für diese Bahnstrecke ansonsten kaum genehmigt würden. Sollte die Sanierung der zwei Brücken in dem geplanten Zeitraum nicht durchgeführt werden können, ist laut Erkelenzer Stadtverwaltung mit längerfristigen Brückensperrungen und damit einhergehenden Belastungen des Straßenverkehrs rund um Tenholt sowie des Rad- und landwirtschaftlichen Verkehrs zwischen Erkelenz und Bellinghoven zu rechnen. Vor dem Hintergrund des engen Zeitfensters und der allgemeinen Marktlage bei Firmen, die diese Maßnahmen umsetzen können, plant die Stadt Erkelenz auf Basis des Beschlusses im Bauausschuss jetzt eine frühzeitige Ausschreibung der beiden Vorhaben.

Beide Brücken waren einst von der Deutschen Bahn errichtet worden. Die Stadt Erkelenz hat sie – und noch weitere Bahnbrücken – in den 1990er Jahren durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz in die Straßenbaulast übertragen bekommen. Damit wurde auch die Unterhaltspflicht verbunden. Im Zusammenhang mit dieser Übertragung wurden seinerzeit umfangreiche Unterhaltungsarbeiten an den Brücken durchgeführt.