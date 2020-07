Erkelenz zum vierten Mal bei Kampagne dabei : Stadtradeln mit neuen Rekorden

Die Kampagne „Stadtradeln“ hat in Erkelenz dieses Mal neue Rekorde gebrochen. Die Ergebnisse werden noch genau ausgewertet. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Beim Stadtradeln machen immer mehr Erkelenzer mit: Die Auflage des Jahres 2020 wird zum bislang besten Jahr. 450 Radfahrer haben insgesamt mehr als 125.000 Kilometer zusammengebracht.

Die exakte Auswertung steht zwar noch aus, doch was jetzt schon Fakt ist: Beim Stadtradeln 2020 hat die Stadt Erkelenz neue Rekorde aufgestellt. Wie Oliver Franz, der Klimaschutzmanager der Stadt Erkelenz und Organisator des Erkelenzer Stadtradelns, schon einige Tage vor Ablauf der Aktion erklärte, sei in allen Kategorien das Maß der Vorjahre getoppt worden. Mehr Teilnehmer, mehr Teams, mehr gefahrene Kilometer und mehr CO2-Vermeidung: „Toll, dass Sie so engagiert dabei sind und das Erkelenzer Stadtradeln-Team weiter wächst“, erklärte Franz kurz vor Ablauf der insgesamt drei Aktionswochen. Erkelenz hat zum vierten Mal am Stadtradeln teilgenommen.

In Zahlen ausgedrückt: 450 Radfahrerinnen und Radfahrer haben mitgemacht, die in 36 Teams organisiert waren. Gefahren sind sie zusammengerechnet 125.186 Kilometer, eingespart wurden dabei 18 Tonnen CO2. Klimaschutzmanager Oliver Franz: „Wir haben uns in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich gesteigert und setzen so ein starkes Zeichen für den Radverkehr und den Klimaschutz in Erkelenz.