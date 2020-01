Angebote der Stadtbücherei Erkelenz : Märchen hören, Vogelhaus basteln

Erkelenz Teils mit, teils ohne Anmeldung bietet die Stadtbücherei Programm für Kinder an. Der Mini-Roboter Ozobot ist einer der kleinsten Spielroboter der Welt und weckt mit vielfältigen Funktionen die Kreativität von Kindern.

Wie Ozobot genutzt werden kann, ist in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße in Erkelenz in einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 7. Januar, zu erfahren. Von 16 Uhr an können Kinder ab acht Jahren dorthin kommen.