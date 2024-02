Steigende Nutzerzahlen in Erkelenz Stadtbücherei wird immer beliebter

Neu im Angebot ab dem kommenden Wochenende ist eine Saatbibliothek. Auch das soll nach dem Ausleihe-Prinzip funktionieren: Interessierte dürfen sich ein Tütchen mit Samen, etwa Stangenbohnen, Stockrosen, Tomaten, Wildblumen oder Peperoni, mitnehmen. Wenn die Pflanze dann blüht, können neue Samen wieder in die Bücherei gebracht werden und damit anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. 850 Tütchen gibt es zum Start. „Ich bin optimistisch und weiß, dass es in Erkelenz eine hohe Nachfrage für so etwas gibt“, sagt Rademacher. Zum Start gibt es am Samstag in der Bücherei einen Vortrag des Vereins Heimat blüht auf.