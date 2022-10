In Erkelenz : Stadtbücherei mit neuen Angeboten für Erwachsene

In Erkelenz

In der Stadtbücherei Erkelenz gibt es nun auch Angebote für Jugendliche und Erwachsene. Foto: Speen

Erkelenz Das Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei hat für Kinder bereits lange Tradition. Erstmals gibt es nun auch ein Programm für Jugendliche und Erwachsene.

Von Oktober bis Dezember finden in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße zahlreiche Veranstaltungen für die kleinen und auch die großen Gäste statt. Bilderbuchkinos, Robo-Kinos, Mitmach-Aktionen und FamilienLeseZeit sind bei den Kindern beliebt und begeistern mit spannenden Themen und jahreszeitlich passenden Inhalten. Neu sind mittlerweile die Angebote, die sich für Jugendliche und Erwachsene eignen.

Geschichtsinteressierte Besucherinnen und Besucher der Bücherei erfahren in einer Lesung mit Dirk Schillings mehr über das Leben des aus Lövenich stammenden Ritters Arnold von Harff. Schillings hat die zugrunde liegenden historischen Fakten mit fiktiven Elementen zu einer spannenden Geschichte verknüpft, die den bekannten Ritter in einem anderen als dem bisher überlieferten Licht zeigt. Man darf also gespannt sein.