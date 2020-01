Erkelenzer leihen mehr Bücher aus : Stadtbibliothek erreicht neuen Höchstwert

Erkelenz Mit neuen Angeboten wächst die Stadtbibliotek an der Gasthausstraße. 2020 soll ein Treffpunkt ohne Konsumzwang hinzukommen.

Das klassische Buch befindet sich in einem neuen Aufwind. Dies zeigen die Ausleihzahlen der Stadtbibliothek Erkelenz für 2019. Erneut konnte in den ersten zehn Monaten des Jahres ein Anstieg der monatlichen Entleihungen um mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Im Oktober wurde mit mehr als 12.000 Ausleihen sogar ein neuer Höchstwert erreicht. Um daran anzuknüpfen, geht die Einrichtung an der Gasthausstraße neue Wege, zu denen im nächsten Jahr ein offener Kreativraum, genannt Makerspace, gehören soll: „Der Treffpunkt ohne Konsumzwang soll das städtische Angebot bereichern.“ Außerdem will das Team der Stadtbücherei den Bürgern in Zukunft weitere Möglichkeiten eröffnen, sich mit der digitalen Kultur vertraut zu machen. Zum Abschluss der umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen in den oberen Etagen war in den Sommerferien die Kinderbücherei im Untergeschoss an die Reihe gekommen. „Nach dem Auszug der Jugendabteilung steht dort jetzt der dringend benötigte Platz zur Bestandserweiterung zur Verfügung“, berichtet die Stadtbücherei im Erkelenzer Schöffenbericht 2019, dem jährlichen Statistikwerk der Stadtverwaltung: „Das Bibliotheksteam räumte mit Unterstützung des Bauhofes Regale und Medien an neue Standorte. Neue attraktive Möbel ergänzen jetzt die vorhandene Ausstattung, und für Veranstaltungen und Gruppenarbeit steht jetzt dauerhaft ein großer Arbeitstisch zu Verfügung.“