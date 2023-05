Neue Leitlinien in Erkelenz Stadt will mehr Wert auf angemessene Sprache legen

Eine förmliche, aber angemessene und respektvolle Sprache gehört in Behörden und Verwaltungen schon immer zum Standard – in den vergangenen Jahren hat sich die Sprache unter anderem durch die Einbeziehung aller Geschlechter oder unter Gesichtspunkten der Inklusion aber verändert. Mitarbeitende der Stadt Erkelenz haben sich in einer Arbeitsgruppe deshalb jetzt intensiv damit beschäftigt, wie die Stadtverwaltung beispielsweise in Briefen oder E-Mails kommuniziert. Mehrere Leitsätze wurden erarbeitet, die der Verwaltungsvorstand im „Leitbild Kommunikation“ festgelegt hat.