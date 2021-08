Erkelenzer Innenstadt : Stadt und Handel ringen um Lösung für Parkplatzproblem

Erkelenz, Markt, Marktplatz, Parkplatz Foto: Ben Keite

Erkelenz In der strittigen Debatte um die Zukunft des Erkelenzer Marktplatzes haben Verwaltung und Gewerbering Kompromissbereitschaft signalisiert. Einige Parkplätze bleiben wohl erhalten.

Viel ist in den vergangenen Wochen über die umstrittenen Umbaumaßnahmen am Erkelenzer Markt diskutiert worden. Stadtverwaltung und Politik wollen den Platz modernisieren, die über den Gewerbering organisierten Geschäftsinhaber haben große Sorge, dass durch den Verlust von Parkplätzen die Kunden fernbleiben. Nun zeichnet sich jedoch ein Entgegenkommen ab: Nachdem beide Seiten in den vergangenen Tagen zahlreiche Gespräche geführt hatten, deutet nun vieles darauf hin, dass am Marktplatz auch nach dem Umbau zumindest einige Parkplätze erhalten bleiben. Das jetzige Parkhaus an der Ostpromenade könnte derweil abgerissen und durch ein neues, größeres Parkhaus ersetzt werden, bevor dann der jetzige Marktplatz aufgerissen und runderneuert wird. Entsprechende Planungen bestätigte Bürgermeister Stephan Muckel unserer Redaktion.

Dass der Marktplatz runderneuert werden soll, plant die Verwaltung bereits seit langer Zeit. Nach einem großen Bürgerbeteiligungsverfahren, bei dem die Erkelenzer ihre Wünsche und Kritik äußern sowie sich zwischen drei möglichen Entwürfen entscheiden konnten, entwickelt das Planungsbüro MWM aus Aachen derzeit einen finalen Entwurf. Überraschend viele Bürger hatten sich dabei positiv über die Konzepte geäußert und in einer Umfrage angegeben, dass ein Wegfall der Parkplätze für sie unkritisch sei, sofern in unmittelbarer Nähe ein Ersatz geschaffen wird. Alle drei Entwürfe sehen schließlich vor, den jetzigen Parkplatz am Markt zu Gunsten eines attraktiveren Platzes aufzugeben. Von Geschäftstreibenden war die Bürgerbeteiligung jedoch kritisiert worden. Unter anderem deshalb, weil eine große Postkartenaktion an alle Erkelenzer Haushalte den Anschein machte, dass sich die Bürger zwischen einem der drei Entwürfe entscheiden mussten und nicht dafür stimmen konnten, den Status quo zu behalten.

Info Präsentation in der Stadthalle geplant Entwurf Derzeit ist das Aachener Planungsbüro MWM dabei, aus den zahlreichen Anregungen und Kompromissvorschlägen ein finales Konzept für den neuen Erkelenzer Markt zu entwickeln, dem der Stadtrat dann nach der Sommerpause zustimmen soll. Die drei großen Ratsfraktionen CDU, Grüne und SPD haben dazu bereits ihre klare Absicht signalisiert. Ein Förderantrag muss bis Ende September gestellt werden. Vorstellung Der Öffentlichkeit soll der finale Entwurf, wenn es die Pandemie-Lage dann erlaubt, Ende des Monats in einer Veranstaltung in der Stadthalle präsentiert werden. Als Termin steht dazu der Dienstag, 31. August, im Raum.

Beinhalten soll der finale Entwurf nun auch das sogenannte Modell „12 plus X“. Demnach sollen auch nach dem Umbau mindestens zwölf, eher mehr, Autostellplätze am Markt erhalten bleiben – zusätzlich zu den Behindertenparkplätzen, die ohnehin bleiben sollen.

Wichtigste Parkmöglichkeit für Besucher der Innenstadt soll das neu zu bauende Parkhaus Ostpromenade werden – dies soll dann knapp 200 breite Autostellplätze haben (das jetzige hat 119). Das Parkhaus ist 130 Meter vom Marktplatz entfernt – ein vertretbarer Fußweg. Es soll möglichst fertig sein, bevor die großen Bauarbeiten am Markt starten. Die Planung eines sogenanntes Mobilitätshub mit ÖPNV-Haltestelle, Carsharing, Ladestationen und Coworking-Space an der Ostpromenade wird hingegen noch länger dauern. Möglich ist, dass das Hub ein separates Gebäude neben dem neuen Parkhaus wird. Das neue Parkhaus könnte dann 2023 gebaut werden, der Markt würde 2024 folgen.

„Wir sind sehr froh, dass sich die Gespräche in den vergangenen Tagen so konstruktiv entwickelt haben“, sagte Stefan Lemmen, der ein Fischgeschäft an der Aachener Straße betreibt. Er und weitere Händler und Gastronomen hatten im Juli mit einer Plakataktion noch den Erhalt der Parkplätze am Markt gefordert. Er meint: „Wir sind viel zu spät in die Planungen eingebunden worden. Das Parkplatzthema ist ein so sensibles, dass man auch verstehen muss, wenn wir reagieren. Ein Wegfall der Parkplätze könnte uns im schlimmsten Fall die Existenz kosten.“ Sylke Görtz, Geschäftsführerin des Kaufhauses Martini, fügt an: „Wir leben von Kunden, die nicht aus Erkelenz kommen. Da sind super viele Leute aus Wegberg, Linnich, Rheindahlen und teils auch aus dem Aachener Raum dabei. Die müssen irgendwo parken.“

Zunehmend wichtig wird auch der Faktor Zeit: Der Markt-Umbau ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts „Erkelenz 2030“ – einem Modernisierungsprogramm für die gesamte Innenstadt, das in wesentlichen Teilen auf Landesfördermittel baut. Ein entsprechender Förderantrag für den Markt muss aber Ende September abgeschickt sein.

Torpedieren würde dieses Vorhaben ein mögliches Bürgerbegehren gegen den Umbau. Insbesondere die Bürgerpartei hat bereits angekündigt, dafür tausende Unterschriften zu sammeln. Bereits vor knapp 15 Jahren hatte die Partei mit einer ähnlichen Aktion mehr als 7000 Unterschriften gesammelt, als der Rat den Markt schon einmal umbauen wollte. Der Gewerbering ist jedoch gegen ein solches Begehren. „Das wäre für uns nur eine absolute Notlösung gewesen, wenn sich die Verwaltung überhaupt nicht bewegt hätte“, sagte Stefan Lemmen.