Programm für vier Jahre verabschiedet : Erkelenz setzt Energie- und Klimaschutzarbeit fort

Erkelenz Seit 2012 nimmt Erkelenz am internationalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren European Energy Award teil und darf sich seit 2016 europäische Energie- und Klimaschutzkommune nennen. Nun sind die Weichen für die kommenden vier Jahre gestellt.

Erkelenz nimmt seit 2012 am internationalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren European Energy Award (eea) teil und darf sich nach erfolgreicher Zertifizierung 2016 europäische Energie- und Klimaschutzkommune nennen. Der Hauptausschuss der Stadt stimmte der Fortführung der Teilnahme am European Energy Award zu und beschloss das von der Verwaltung ausgearbeitete Energie- und Klimaschutzprogramm für die nächsten vier Jahre.

„Der eea-Prozess und das Erkelenzer Klimaschutzkonzept sind die beiden Säulen der Klimaschutzpolitik in Erkelenz“, so Klimaschutzmanager Oliver Franz. „Das von der Verwaltung ausgearbeitete und zur Verabschiedung durch den Rat empfohlene energiepolitische Arbeitsprogramm ist eine wichtige Planungsgrundlage, wie und mit welchen Maßnahmen die Verwaltung die Energie- und Klimaschutzarbeit in den nächsten vier Jahren voranbringen will.“ Federführend für die Umsetzung der Maßnahmen ist ein achtköpfiges Team von Mitarbeitern der Verwaltung unter der Leitung des Klimaschutzmanagers.