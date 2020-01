Antrag von CDU und Grünen : Venrather Baumproblem: Rat reduziert Fällkriterien

Erkelenz Die Straßenbäume in Venrath werden erneut geprüft, ob sie gefällt werden müssen oder wie sie erhalten werden können.

Weniger Straßenbäume als zunächst gefordert werden in Venrath gefällt. Darauf hat sich der Stadtrat verständigt, nachdem der Antrag von CDU und Grünen im Hauptausschuss zunächst zurückgestellt worden war, weil andere Fraktionen befürchtet hatten, dieser könnte für unliebsame Straßenbäume in anderen Ortsteilen als „Blaupause“ genutzt werden. Das jedoch hatten die Antragsteller verhindern wollen. Ihnen ging es um Straßenbäume, die in Venrath Straßen und Gehwege beschädigt haben und damit eine Gefahr für die Bürger darstellen.

Den Antragstellern geht es um die 1993 gepflanzten Ahornbäume und Rosskastanien an den Hauptstraßen des Ortes: in Venrath, Kuckumer Straße, Wanloer Straße und Herrather Straße. Diese stehen teilweise 1,40 Meter von Hauswänden entfernt und haben laut Tiefbauamt bereits Schäden in Gehwegen und an Bordsteinen verursacht. Rainer Merkens (CDU) trug im Stadtrat eine neue Fassung des Antrags vor, „der eine Übertragung auf andere Straßen in Erkelenz nicht ermöglicht“. Eine unzureichende Größe der Baumbeete wurde unter anderem hingegen als Kriterium fallengelassen, das ein Fällen der Bäume in der ersten Antragsformulierung ebenfalls ermöglicht hätte. Hans Josef Dederichs (Grüne) betonte ergänzend: „Unser Antrag bezieht sich nur auf Venrath. Wir könnten uns aber zu einem späteren Zeitpunkt über Regelungen für alle Orte unterhalten.“