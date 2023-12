Graffiti und Tags in Erkelenz Stadt plant Maßnahmen gegen Schmierereien

Dafür gab es im Ausschuss ausschließlich Zustimmung – wenn auch einige Ratsleute der Meinung sind, dass sich das Problem realistischerweise kaum in den Griff bekommen lassen wird. „Man wird das nicht komplett verhindern können“, sagte Karl-Heinz Frings von der Bürgerpartei. „Die einzige Möglichkeit ist, an den Geldbeutel zu gehen. Jeder Graffiti-Fritze muss wissen: Wenn sie mich erwischen, dann wird es richtig teuer.“ Christopher Moll von den Freien Wählern will das Problem in einem früheren Status bekämpfen: „Es geht auch um Prävention und Aufklärung“, sagte er. Genau da setzt auch das EU-finanzierte Projekt „Graffolution“ an, auf das die Fraktionen in ihrem Antrag eingehen. Moll merkte aber auch an, dass es im öffentlichen Raum Flächen geben müsse, auf denen sich Graffiti-Künstler ganz legal austoben können. „Ich könnte mir so etwas zum Beispiel am neuen Skatepark vorstellen“, sagte er. Vereinzelt hatte die Stadt Erkelenz zuletzt Workshops durchgeführt, um beispielsweise Stromkästen zu verschönern.