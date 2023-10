Flüchtlinge in Erkelenz „Sonst schaffen wir das nicht mehr“

Eine bewusste Anspielung von Hans-Heiner Gotzen war es wohl nicht, doch die Parallelen zur wohl berühmtesten Zitat von Altkanzlerin Angela Merkel waren unverkennbar. „Sonst schaffen wir das nicht“, sagte der Erste Beigeordnete der Stadt Erkelenz am Dienstagabend im Ausschuss für Generationen und Soziales über die aktuelle Flüchtlingssituation. Zuvor hatte Gotzen gefordert, dass es dringend einer „quantitative Grenze“ für die Aufnahme von Flüchtlingen in den Kommunen bedürfe. Auch die Stadt Erkelenz bewegt sich in dieser Hinsicht am absoluten Limit.