Projekt in Erkelenz Sportunterricht kann auch kreativ sein

Es müssen nicht unbedingt die topmodernen Spielsachen sein, es brauchen auch nicht die traditionellen Turngeräte sein, allein mit Alltagsgegenständen kann Sportunterricht für Kinder erteilt werden. Was möglich und was machbar ist, das demonstrierten Annette Sielschott vom Regionalen Bildungsbüro im Kreis Heinsberg und Clarissa Fahrenholz-Böhlig vom Kreissportbund jetzt in Erkelenz bei einem Projekt „Bewegung, Spiel und Sport im Grundschule und OGS“.