Europaschule Erkelenz spendet an Hospiz : Magische Grenze vor Augen

Vertreter der Klassen von der Europaschule Erkelenz übergaben eine Spende an das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung. Foto: Speen

Erkelenz Die Europaschule, Realschule der Stadt Erkelenz, übergab eine stattliche Spende an das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung und begrüßte 16 neue Sporthelfer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Andreas Speen Von Andreas Speen Autorendetails aufklappen Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz. zum Autorenprofil

Ein ehrgeiziges Ziel hatte die Europaschule Erkelenz nach ihrem zwölften Sponsorenlauf: Bei der 13. Auflage im Willy-Stein-Stadion sollte die Marke von zusammengerechnet 150.000 Euro geknackt werden. Und das ist gelungen. Spenden in Höhe von etwa 11.000 Euro hätten die Schüler dazu in diesem Jahr sammeln müssen. Geworden sind es 20.792 Euro. „Die anvisierte Marke wurde damit weit übertroffen“, verkündete Lehrer Hans-Jürgen Peisen bei der Spendenübergabe an das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung. „Die Gesamtsumme nach nunmehr 13 Läufen liegt jetzt bei 159.907 Euro. Es haut mich jedes Jahr vom Hocker, wie viele Runden ihr für das Hospiz lauft.“

Weil Schule ein Ort ist, an dem Kinder auch lernen, sich sozial zu engagieren, durften Hospizleiterin Christina Ide und Jann Habbinga für die Hermann-Josef-Stiftung bei einer Dankesfeier in der Erkelenzer Stadthalle von den Schülern die von Eltern, Familien, Freunden und Nachbarn gestifteten Spenden entgegennehmen. Mit Wanderpokalen und Frühstückskörben wurden anschließend jene Klassen bedacht, die besondere Leistungen erbracht hatten. In den Kategorien „Meiste Sponsoren“ und „Meiste Runden“ in den Klassen fünf und sechs belegte die Klasse 6b den ersten Platz. In den höheren Jahrgangsstufen gingen die Hauptpreise in beiden Kategorien an die Klasse 9e.

Dass die Realschüler noch mehr laufen wollten, zeigte eine kleine Geschichte am Rande. Hans-Jürgen Peisen wies auf die Klasse 8a hin, die ihren Aufenthalt an der französischen Partnerschule „Collège Marcel Pagnol“ in Bonnières-sur-Seine dazu nutzen, dort ebenfalls an einem Sponsorenlauf teilzunehmen und 602 Euro für Projekte in afrikanischen Ländern zu sammeln.