Ideen für den Sommer in Erkelenz : Spiel und Spaß bei Ferienspielen

Ideen für den Sommer in Erkelenz

Erkelenz Die Stadt Erkelenz hat ein Sommerprogramm erarbeitet. Dabei wird es spannend, kreativ und anstrengend. Die Angebote sind dieses Mal kostenlos, die Anmeldung funktioniert übers Internet.

Viele Teamer sind wieder engagiert, um für die Zeit vom 29. Juni bis 11. August jede Menge Action auf die Beine zu stellen. Wie die Stadt Erkelenz erklärt, sind viele Angebote wieder inklusiv gestaltet. Außerdem orientiert sich das Programm der Stadt an der aktuellen Corona-Schutzverordnung und wird immer wieder angepasst. In den beiden ersten Ferienwochen finden überwiegend Workshops statt, die Kreativität erfordern, aber auch für Spiel sorgen.

Auch die beliebte Aktionswoche (dritte Ferienwoche) auf dem Gelände des früheren Kreuzherrenklosters Hohenbusch wird wieder Bestandteil der Sommerferienspiele sein. Das Thema lautet Unterwasserwelt. Allerdings können in diesem Jahr nicht so viele Kinder wie gewohnt an der Aktionswoche teilnehmen. Garantiert sind kreative und sportliche Angebote bei der Aktionswoche.