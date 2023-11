Mit Star aus „Babylon Berlin“ Spendengala in Erkelenzer Stadthalle

Den 12-Zylindern ist es gelungen, Meret Becker mit ihrer Band unter Vertrag zu nehmen. Die Schauspielerin, Sängerin und darstellende Künstlerin, ist vielen aus der TV-Serie „Babylon Berlin“ bekannt, wo sie die die Rolle der Esther Kasabian verkörpert, die Frau des Gangsterbosses Edgar „der Armenier“ Kasabian. Becker wird die 20er Jahre musikalisch aufleben lassen. Erleben werden die Galagäste zudem Stücke aus dem Musical Cabaret, das derzeit im Theater Mönchengladbach zu sehen ist. Dabei stehen auch hier namhafte Künstler auf der Bühne. Zu diesen zählen der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Adrian Linke als Conférencier und Adrienn Cunka in ihrer Hauptrolle der Sally Bowles im Musical Cabaret. Musikalisch begleitet werden sie vom Jochen Kilian, musikalischer Leiter beim Musical Cabaret, und seinen Musikerkollegen Bassist Bernd Zinsius und Schlagzeuger Jan Rohlfing. Adrian Linke wird an dem Abend in seiner Rolle als Conférencier zudem als Gastmoderator fungieren. Ebenfalls durch den Abend begleiten werden das Duo Markus Forg und Jutta Pützhoven.