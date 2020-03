Für den Heimatverein und die Musiknacht : Spenden fördern die Musik

Erkelenz Stadt Erkelenz, Kreissparkasse, Volksbank und NEW unterstützen mit Spenden den Heimatverein der Erkelenzer Lande und die Musiknacht.

Hintergrund ist, dass sowohl die Kreissparkasse Heinsberg als auch die Volksbank Mönchengladbach auf Geschenke anlässlich des Schöfenessens der Stadt Erkelenz verzichtet und stattdessen beschlossen haben, für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden. Da der Heimatverein Erkelenz in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, soll das eingesparte Geld und der Erlös der Sparschweinsammlung des Schöffenessens diesem Verein zugutekommen, insgesamt geht es um 4109 Euro. Auch die NEW verzichtete auf Geschenke und spendete 1500 Euro an die Erkelenzer Musiknacht. Sowohl Günther Merkens, Vorsitzender des Heimatvereins, als Fred Feiter von der Musiknacht sprachen ihre Dankbarkeit aus. „Die Erkelenzer Musiknacht ist ein gutes Format für die Stadt“, so Feiter.

Günther Merkens betonte auch besonders, dass das, was aus der Aktion kommt, in die Musik und für die Bürger der Stadt Erkelenz geht. Denn für die kommende Zeit sind schon drei Musikveranstaltungen vom gespendeten Geld geplant. Unter anderem ein Konzert am 15. November mit „Con Brio“ in Hückelhoven und eins in der evangelischen Kirche in Erkelenz mit Flötistin Anette Maiburg. Ein Abschlussgottesdienst der 100-Jahrfeier soll am 24. Januar des nächsten Jahres in der Pfarrkirche St. Lambertus in Erkelenz stattfinden.